La proposta di Fondi vera: installare appositi raccoglitori per guanti e mascherine

Fondi – “Fondi vera” lancia una proposta all’amministrazione comunale: installare appositi raccoglitori per guanti e mascherine. Una proposta che non mira soltanto a salvaguardare l’ambiente, ma anche a mitigare il più possibile il rischio di nuovi contagi.

“Secondo una stima del “Politecnico” di Torino- spiegano da “Fondi vera” -, nella “Fase 2”, che vedrà la ripartenza di tutte le attività produttive, serviranno 1 miliardo di mascherine e mezzo miliardo di guanti al mese. Una mascherina pesa circa 4 grammi. Se solo l’1% delle mascherine usate venisse gettato a terra, in strada, o nei parchi, avremmo ben 40 chili di plastica dispersi nell’ambiente in un solo mese.

Si tratta di quantità importanti di materiali non riciclabili ed è per questo che bisogna sensibilizzare tutti ad un corretto smaltimento.

Così come fino ad ora abbiamo rispettato le regole per contenere il contagio, adesso è importante che mascherine e guanti vengano conferiti nella raccolta indifferenziata e non dispersi in natura. Per questo – prosegue la nota – abbiamo ufficialmente chiesto all’amministrazione di contribuire alla causa con la predisposizione di opportuni raccoglitori di mascherine e guanti all’esterno dei supermercati, nei parchi, nelle aree pedonali del centro, anche per la mole di rifiuti monouso che riguarderanno i contenitori da asporto.

Lo scopo non è soltanto la salvaguardia dell’ambiente ma anche quella della salute, evitando la potenziale propagazione del virus entrato in contatto con i dispositivi di protezione.

In questo momento in cui il contagio è ancora possibile, se si volesse essere particolarmente cauti si potrebbe applicare quanto previsto per i “rifiuti speciali” secondo il D.P.R. 254/2003 codice CER/EER 18.01.03 dall’articolo 2, comma 1, lettera g) e quindi un conferimento dedicato esclusivamente ai dispositivi di protezione individuale.

Al semplice cittadino non resta altro da fare che avere il buon senso e l’educazione di eliminare i guanti sfilandoli nella maniera più sicura, rimuovere la mascherina senza toccare il volto, gettarli nella raccolta indifferenziata, dopo averli inseriti in una busta chiusa e poi – conclude la nota – lavarsi con grande cura le mani.”

