Ladispoli, Grando: “Proseguono i lavori per il Commissariato di Polizia”

Ladispoli – “Come annunciato nei giorni scorsi con la firma del contratto di comodato d’uso tra Comune e Prefettura di Roma sono ripresi i lavori per l’istituzione del Commissariato di Ladispoli. In via Vilnius sono stati necessari alcuni lavori di adeguamento della struttura che ospiterà la Polizia di Stato, lavori che la società Piazza Grande Srl ha accettato di realizzare a propria cura e spese e senza nessun aggravio di costi per il Comune”, si legge in una nota diffusa dal sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando.

“Di pari passo si sta proseguendo sull’edificio di viale Mediterraneo, in cui verrà spostato definitivamente il Comando della nostra Polizia locale. Anche in questo caso siamo riusciti a concordare con la società Piazza Grande una forma di partenariato pubblico-privato che ci consentirà di realizzare tutti i lavori di adeguamento senza aggravio di costi per le casse comunali. I contenuti dell’accordo prevedono una modifica non sostanziale al programma integrato di via delle Magnolie: non ci sarà nessun aumento di volumetria ma solo la possibilità di realizzare la cubatura già spettante su due piani fuori terra anziché uno, a fianco del parco giochi inclusivo che verrà realizzato sempre dal privato. Parallelamente con la società Piazza Grande stiamo portando avanti anche le procedure per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello sport”.

“Prima dell’emergenza sanitaria era stata convocata la conferenza di servizi per ottenere il necessario parare paesaggistico da parte della Regione Lazio, ma successivamente questo tipo di procedure sono state sospese fino al 15 maggio a causa dell’emergenza in coso. Ad ogni modo, una volta ottenuto questo parere, i lavori potranno finalmente avere inizio. Nella tabella di marcia che ci eravamo dati avevamo previsto di cominciare a giugno, purtroppo il Covid-19 ci ha messo i bastoni tra le ruote. A questo punto speriamo di poter iniziare entro il mese di settembre. Approfitto dell’occasione per ringraziare, a nome della città, la società Piazza Grande, che si è resa disponibile a realizzare di tasca propria decine di migliaia di euro di lavori che altrimenti sarebbero stati a carico delle già sofferenti casse comunali, in un momento particolarmente critico e pieno di incertezze sul futuro”, conclude Grando.

