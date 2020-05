Ostia, risate e musica dalla finestra con Antonio Giuliani e Andrea Casta

Ostia – “Sotto lo Stesso Cielo Tour – Musica, risate e solidarietà ai tempi del Coronavirus”, show itinerante di Salvamamme, unico al mondo sotto Covid-19 per il pubblico in finestra delle periferie della capitale, dopo Corviale, San Basilio, Tor Bella Monaca e Tor Pignattara è approdato ieri a Ostia ed è stato subito festa.

La quinta tappa dello spettacolo rigorosamente on the road capitanato dal comico romano, Antonio Giuliani, con la sua irresistibile comicità e dal violinista bresciano Andrea Casta con il suo archetto luminoso, affiancati dal popolare Dj Gabry Imbimbo e dal vocalist delle notti romane, Riccardo Celletti, è stato ospitato nello spazio Ater in Via dell’Idroscalo.

Ospiti speciali artisti del calibro di Cinzia Tedesco, straordinaria e poliedrica vocalist che, dopo “l’emozionante e straordinaria esperienza di Tor Pignattara” non è voluta mancare all’appuntamento di Ostia, del musicista e talento eclettico Alberto Laurenti affiancato dalla voce unica di Nadia Natali che hanno dedicato un medley di canzoni in omaggio a tutte le mamme e hanno raccontato: “Siamo stati felici di aver messo il nostro bagaglio artistico a disposizione di Roma e di tutti coloro che, con fatica e sofferenza, si stanno risollevando dalla pandemia. Siamo romani, siamo umani, perciò ci siamo stati con il cuore e l’anima.” e il bravo vocalist emergente del quartiere Alberto Sansovini che ha commentato “ho scelto di vivere ad Ostia e specificamente all’idroscalo, perché in questo posto ho trovato tutto quello che ho sempre cercato, bellezza, ricchezza umana e tanta bella imperfezione che se vissuta con gli occhi pieni d’amore diventa un dono immenso”.

Alle centinaia di famiglie residenti è stata regalata un’ora di festa che hanno potuto godere rigorosamente dalle finestre della propria abitazione e, in occasione della Festa di tutte le mamme, l’associazione guidata da Grazia Passeri ha pensato di regalare a 300 mamme del quartiere una bellissima pianta. “Il senso di questo tour è regalare benessere fisico e musica per il cuore e per l’anima alle persone – spiega.

Lo spettacolo, ideato dalla giornalista Donatella Gimigliano, responsabile comunicazione di Salvamamme, è stato realizzato grazie al suo coordinatore, Paolo Masini, al regista Antonio Centomani e a grandi professionisti come Fabio Zazzaretta.

Si ringraziano la Regione Lazio per aver contribuito alla produzione dell’evento, per la collaborazione e l’accoglienza l’Ater ed il suo Direttore, Andrea Napoletano, l’Associazione Nazionale Carabinieri, la Protezione Civile Roma Litorale ed il suo Presidente Enrico Lorenzetti, Ge.Ve.San. di Stefano Ceccarelli e Antonio Placucci. Ed ancora la Polizia di Stato, la Polizia Municipale quinto gruppo e i Carabinieri di Ostia.

I nostri ringraziamenti vanno a Valerio Faccini, autore del fotoservizio pubblicato in questa pagina