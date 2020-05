“Vicino a voi… insieme”: ampliato il progetto di ascolto della Asl Roma 4

Anche nella fase due, la paura e il disagio riscontrati dai cittadini e dagli operatori sanitari è notevole. Per questo motivo, la Asl Roma 4 ha ampliato l’offerta relativa al sostegno psicologico, contando sulla collaborazione tra il Dipartimento di Salute mentale, il Serd e il Dipartimento di Prevenzione. Una mail e tre numeri di telefono dedicati per assistere i cittadini che presentano un disagio e hanno bisogno di aiuto.

Il progetto si amplia e si arricchisce sempre più, grazie alla generosa disponibilità di specialisti, operatori e servizi aziendali. A tal fine, l’azienda ha individuato due percorsi di contatto, uno per la cittadinanza ed uno per gli operatori, di cui poter usufruire per segnalare un disagio derivante dal periodo critico che tutti stiamo attraversando. Ciò acquista un significato di particolare rilievo per aiutare, confortare, sostenere le persone in difficoltà e prevenire problematiche che, non affrontate ora, potrebbero condurre a condizioni esistenziali più compromesse e, talora, clinicamente più gravi.

Percorso 1 (rivolto alla cittadinanza)

In favore dei cittadini in difficoltà dei quattro distretti del territorio di competenza della Asl Roma 4 sarà attivato, con la partecipazione di tutti i servizi aziendali cui afferiscono i dirigenti psicologi aziendali, un sistema di supporto psicologico organizzato secondo il seguente schema.

Possibilità di accesso, da parte dell’utenza, a tre numeri telefonici distinti con orari dedicati facenti capo a tre referenti psicologi di tre macroaree così accorpate:

Dipartimento di Prevenzione e Consultori;

Dsm;

Uoc Serd.

Dott. Maurizio Munelli, coordinatore aziendale, referente Area Dipartimento di Salute mentale, Psichiatria Adulti e Neuropsichiatria Infantile. Cellulare: 3482504158. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13 e dalle ore 14.00 alle 17.00.

Dott.ssa Vincenza Bottoni, referente Area Ser.D. Governo della rete e accreditamento delle strutture. Cellulare: 3456143980. Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30, martedì e mercoledì dalle 10.00 alle ore 12.00.

Dott.ssa Gianna Regoli, referente Aree Dipartimento Prevenzione e Consultori Familiari. Cellulare: 3452691977. Lunedì, giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Mail di contatto: viadallapaura@aslroma4.it, gestita dal Dott. Maurizio Munelli.

Percorso 2 (rivolto agli operatori sanitari)

Per tutti gli operatori sanitari sarà attivato un sistema di ascolto e supporto attuato dal Gruppo Benessere Organizzativo, coordinato dal dott. Enzo Cordaro e strutturato nella seguente modalità: utilizzo dello sportello di ascolto, che in questa fase diventa Sportello Disagio Covid, per supportare tutti gli operatori che vivono un disagio. Il colloquio si svolgerà tramite contatti telefonici e si attiverà su richiesta del dipendente inviando un’ e mail a disagio.covid@aslroma4.it.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio