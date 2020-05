Addio cellulite con i prodotti Collistar

La bella stagione si avvicina e per contrastare l’insorgere della tanto odiata cellulite, è importante condurre uno stile di vita sano ed equilibrato assumendo una corretta alimentazione, praticando attività fisica (anche rimanendo in casa) ed utilizzando alcuni prodotti che possiamo aiutarci a combattere l’antiestetica pelle a buccia d’arancia. Scopriamo insieme alcuni dei prodotti più famosi di Collistar creati per eliminare la cellulite (leggi qui).

Lo scrub

Il Talasso Scrub Anti-Acqua (lo trovi qui a un prezzo scontato) è un mix di sali marini e zucchero di canna che levigano e rivitalizzano al pelle, oli essenziali, spezie ed un insieme di fito-estratti drenanti e lipolitici, che svolgono un’azione snellente e drenante, lasciando la pelle morbida ed elastica. Dopo aver miscelato il prodotto lo si massaggia sulla pelle umida, insistendo sulle parti più ruvide (gomiti, talloni, ginocchia) e poi si risciacqua.

Il gel drenante ed il crio-gel

Il Gel-Fango Drenante Anticellulite (disponibile cliccando su questa scritta) è un trattamento che unisce i benefici di un fango anti-cellulite all’ efficacia di Slim-Drone®, un principio attivo che colpisce le cellule adipose. Questo gel svolge inoltre un’azione snellente e rimodellante, favorendo per osmosi la penetrazione dei principi attivi trattenendoli più a lungo nei tessuti cutanei per prolungarne il tempo di azione. Tra gli ingredienti ci sono il fango bianco e l’ escina, capaci di asportare l’eccesso di liquidi e le tossine, e di stimolare la micro-circolazione capillare. Si stende il fango con piccoli massaggi dal basso verso l’alto, ripetendo un’applicazione al giorno per 15/20 giorni durante la fase iniziale, e durante il mantenimento si alternano i giorni.



Il Crio-Gel Anticellulite lifting immediato (lo ricevi entro una settimana digitando su questa scritta) è un prodotto che sfrutta gli effetti benefici della crioterapia apportando una sensazione di leggerezza alle gambe. Grazie agli oli essenziali, ad un mix di alfa-idrossi-acidi vegetali nonché alla centella asiatica, la pelle appare più elastica e compatta; mentre il pepe rosa, l’ananas e la caffeina limitano la formazione di adipociti maturi, favoriscono l’eliminazione del grasso esistente, e svolgono un’azione drenante contrastando il ristagno dei liquidi. Si applica sulle zone da trattare massaggiando con movimenti circolari dal basso verso l’alto.

La crema termale ed il concentrato notturno

La Crema Termale (qui è proposta con un forte ribasso) con alghe marine e oli essenziali combatte gli inestetismi della cellulite e rassoda i tessuti, grazie alla presenza di 6 diversi tipi di alghe marine e a un super-concentrato di principi rassodanti e fito-estratti drenanti, che rendono la pelle più soda, tonica e levigata. Si stende con un leggero massaggio dal basso verso l’alto, effettuando 2 applicazioni al giorno per una strategia d’attacco per almeno 20 giorni consecutivi, per poi proseguire con una sola applicazione.



Il Superconcentrato Anticellulite Snellente Notte combatte gli inestetismi sfruttando i bioritmi notturni dei tessuti cutanei, ed agisce nelle ore in cui la pelle è più ricettiva al trattamento. Si applica la sera con l’apposito contagocce sulle zone da trattare, compiendo dei movimenti dal basso verso l’alto.

