Ardea, l’appello di L. Ludovici e Marcucci al Sindaco: “Cambiare gli orari d’apertura del cimitero”

Ardea – I consiglieri comunali Luana Ludovici, capogruppo della “Lega Salvini Premier”, e Franco Marcucci, capogruppo della lista civica “Con la Gente per Ardea”, in un comunicato stampa congiunto chiedono al sindaco Mario Savarese la revisione delle modalità di riapertura del cimitero comunale di Ardea.

“Sarebbe importante – scrivono i due Consiglieri – estendere l’apertura a tutte le giornate lavorative, mantenendo lo stesso orario già proposto (8-13). Ci sono varie motivazioni per cui chiediamo questa modifica. In primis il sacrosanto diritto di chi vuole pregare e porgere un fiore a un caro defunto, e anche ai lavoratori connessi al sistema cimiteriale, che con le attuali misure di apertura non solo sono costretti a non essere operativi, ma vedono anche la loro situazione aggravarsi economicamente”.

“Inoltre, l’apertura estesa rappresenterebbe una misura più sicura per quanto riguarda l’attuale emergenza sanitaria, visto che in questo modo si diluirebbe l’afflusso dei visitatori in più giorni, riducendo così gli assembramenti all’interno della struttura, che altrimenti si verificherebbero, in modo inevitabile, se il cimitero fosse aperto in sole tre giornate in cui si concentrerebbero le visite di persone che solitamente sono distribuite in più giorni”.

“Non ci sarebbe motivo di tenere la struttura chiusa nel caso in cui i cittadini entrino attenendosi alle regole previste dai decreti per far fronte all’emergenza sanitaria: si vedano il divieto di assembramenti, l’indosso dei dispositivi di protezione individuale e il rispetto della distanza di sicurezza. Si spera quindi che la richiesta venga accolta, al fine di poter far visita ai nostri defunti, di far lavorare i nostri lavoratori e di poter fare tutto ciò nel modo più sicuro possibile”.

“Ricordiamo al Sindaco – concludono Ludovici e Marcucci – che questa cosa non necessita di un particolare sforzo, poiché la gestione del civico Cimitero mediante Progetto di Finanza è stato assegnato a privati, pertanto è la Società affidataria che a sua cura e a proprie spese dovrebbe organizzare e rendere il tutto meno difficoltoso“.

