Forse il vessillo svolazzerà su un’arenile vuoto, forse su di una spiaggia dove regnerà il distanziamento sociale, regola base di quest’emergenza coronavirus, ma, intanto, giovedì i Comuni che hanno conquistato l’ambita bandiera blu si vedranno consegnare il riconoscimento.

Un riconoscimento diverso, che arriva in un momento ancora pieno di incognite, specialmente in riferimento all’ormai imminente stagione balneare. Un riconoscimento diverso perché, per la prima volta avverrà in diretta facebook, ma che non cambia il valore del risultato ottenuto da ben 7 comuni della provincia pontina.

La bandiera, che sancisce non solo la qualità ambientale e delle acque, ma anche dei servizi annessi, vedrà premiate, infatti, le città di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta e Ventotene. E, forse, mai come in questo momento storico, in cui si sta ridisegnando il peso specifico del turismo di prossimità, questo vessillo potrebbe essere un valido appiglio per far ripartire l’economia locale.

La cerimonia

Come già detto, per via dell’emergenza coronavirus, la cerimonia di premiazione avverrà, per la prima volta da

quando la FEE (Foundation for Environmental Education, fondazione per l’educazione ambientale) ha istituito il programma nel 1987, in diretta facebook.

Ai Comuni che riceveranno il vessillo, nei giorni scorsi è stato recapitato l’invito per partecipare alla presentazione delle Bandiere Blu 2020 che si terrà giovedì alle 11 su un gruppo Facebook chiuso.

Ricordiamo, infine, che a giudicare la documentazione inviata per l’ottenimento del riconoscimento sono stati i rappresentanti di vari enti e istituzioni, come: Presidenza del Consiglio-Dipartimento del Turismo, Ministero delle Attività Agricole e Forestali, Comando generale delle Capitaneria di Porto, Enea, Ispra, coordinamento assessorati al Turismo delle Regioni, Decos-Università della Tuscia. E infine: il sindacato dei balneari, Sib-Confcommercio, Fiba-Confesercenti e la Federazione nazionale nuoto –sezione salvamento.

