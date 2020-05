Bonus collaboratori sportivi, Spadafora: “Nel nuovo decreto versamenti a 50 mila lavoratori”

Roma – “Tra oggi e domani sarà portato in Consiglio dei Ministri un decreto che conterrà tutte le risorse necessarie per versare i 600 euro del bonus di marzo ai 47.744 lavoratori sportivi che ancora lo attendono, indipendentemente se abbiano un reddito superiore o inferiore ai 10mila euro“. Il chiarimento è giunto dal ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, con un video sulla sua pagina ufficiale Facebook.

Ha aggiunto: “Nel decreto ci saranno anche risorse per il bonus di aprile e maggio. La buona notizia è che quanti hanno fatto domanda a marzo riceveranno automaticamente il bonus di aprile e maggio“.

Inoltre saranno stanziate altre risorse “per poter riaprire una finestra – ha proseguito il Ministro – e consentire di chiedere il bonus a quanti non lo hanno fatto a marzo per dimenticanza o perché arrivati oltre il tempo limite o perché hanno saputo in ritardo della misura“.

(fonte@ansa.it)