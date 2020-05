Coronavirus, De Vecchis: “Agli aeroporti servono maggiori sostegni”

Fiumicino – “Per gli aeroporti italiani servono maggiori e seri sostegni ed investimenti rispetto ai 200 milioni di euro previsti nel Decreto Rilancio. Rappresentano un primo passo ma non sono assolutamente sufficienti per sostenere la ripresa di tutto il mondo aeroportuale, a partire da quello di Fiumicino. Servirebbe, per tutti gli scali italiani, almeno un miliardo di euro; porti ed aeroporti sono le nostre risorse nevralgiche per far passare il nostro petrolio, vale a dire il turismo“. Lo ha dichiarato questa mattina, all’aeroporto di Fiumicino, il senatore della Lega William De Vecchis.

Il Senatore, in un sopralluogo, ha verificato, tra l’altro, l’operatività in atto da alcuni giorni al Terminal 3 dello “Smart Helmet“, il termoscanner portatile a forma di elmetto (leggi qui) che, grazie ad un realtà virtuale, consente all’operatore aeroportuale che lo indossa di misurare, fino ad una distanza di 7 metri, la temperatura corporea delle persone in transito nelle aerostazioni.

“È uno strumento – ha dichiarato il Senatore eletto nel collegio di Fiumicino – che dimostra come lo scalo romano si sia dotato di tutte le misure di sorveglianza sanitaria e tecnologica per garantire la massima sicurezza,verso la ripresa di tutto il comparto aeroportuale“.

