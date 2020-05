Fase 2 a Pomezia, nuova ordinanza per gli orari delle attività commerciali da domani 12 maggio

Pomezia – Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha appena firmato una nuova ordinanza che disciplina gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali a partire da domani 12 maggio 2020. Per gli esercizi commerciali aperti gli orari sono:

• dalle 07,00 alle 21,30 per gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, alimentare e non alimentare indicati nell’allegato 1 del Dpcm 26/04/2020 e nelle ordinanze del Presidente della Regione Lazio;

• dalle 07,00 alle 16,00 per le domeniche e i festivi.

Per le attività di asporto e consegna a domicilio di alimenti e bevande, laddove consentito, gli orari sono:

• dalle 07,00 alle 22,30 per l’asporto;

• dalle ore 06,30 alle ore 23,30 per la consegna a domicilio.

“Ho accolto le richieste pervenute dalle attività commerciali – commenta il Primo Cittadino –. In questa delicata Fase 2 prosegue il monitoraggio della situazione in Città insieme a una graduale riapertura degli spazi pubblici e un ampliamento degli orari di esercizio per le attività. Stiamo inoltre lavorando alla riapertura delle spiagge in sicurezza”.

