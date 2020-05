Fase 2, i ristoratori di Fiumicino si incontrano per rilanciare il settore

Fiumicino – “Fiumicino è un marchio di qualità della ristorazione, che va rilanciato e salvaguardato, soprattutto oggi con la crisi Covid che rischia di mandare all’aria il lavoro di cinquant’anni. Per questo le associazioni della ristorazione di Fiumicino si incontreranno Giovedì 14 maggio alle 15.00 presso l’hotel Tiber“. Così in una nota stampa le Associazioni Lungomare della Salute di Fiumicino e Periferia Iodata.

“Sarà l’occasione per parlare e discutere delle problematiche che vive il settore in questo periodo e trovare soluzioni adeguate per far ripartire tutto il sistema, insieme a due esperti, Claudio Pica, presidente dell’Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Roma (Aeper) e il delegato Aeper Ostia e Fiumicino, Claudio Pirozzi”.

