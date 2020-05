Fiumicino, lieto fine per Myriam, la signora che vive in un container: avrà una casa

Fiumicino – Avrà finalmente una casa Myriam, la donna che con i suoi tre figli vive in un container a Fiumicino. O meglio viveva. Si perché già a partire dalle prossime ore, lei e la sua famiglia potranno trasferirsi in un’abitazione degna di questo nome. Nella mattinata di oggi, lunedì 11 maggio, Myriam è stata convocata in Comune per l’assegnazione provvisoria di una casa in affitto.

Per i prossimi 5 mesi, lei e i ragazzi (di 4, 16 e 17 anni), potranno usufruire di una casa il cui canone d’affitto sarà pagato dal Comune (solo le bollette saranno a carico di Myriam); quindi entreranno nella graduatoria delle case popolari per l’assegnazione definitiva di un alloggio. La felicità per lei e i suoi tre figli è alle stelle. Finalmente, dopo due anni, potranno tornare a vivere sotto un vero tetto.

Il suo unico dispiacere è quello di aver dovuto raccontare ai media e alla tv la sua storia, con la quale si sono commossi il web e i telespettatori della Rai. La sua testimonianza, infatti, è stata mandata in onda la settimana scorsa a “Storie Italiane”. Una storia che non ha lasciato indifferenti gli iscritti della community della Onlus “Non solo Pets” che conta oggi 1080 membri.

“Non è ammissibile, alle soglie del terzo millennio, in una cittadina bella e ricca di risorse come la nostra, a due passi dall’aeroporto intercontinentale più importante d’Europa, che vengano tollerate simili situazioni di emarginazione”, ha dichiarato la dott.ssa Rosanna Sabella, presidente della onlus nata per promuovere il benessere degli animali e dei loro umani.

“Proprio attraverso le storie dei nostri fedeli 4 zampe, storie spesso al limite della soglia di civiltà – spiega la Sabella – siamo venuti a conoscenza di situazioni davvero dolorose e difficili all’interno di molte famiglie che ancora oggi vivono in miseria nell’indifferenza generale”.

E mentre le Istituzioni erano al lavoro per trovare una casa a Myriam, i membri di “Non Solo Pets” avevano promosso una colletta di denaro e beni di prima necessità per dare una mano alla signora. “Tutt’altro che una provocazione, bensì – sottolinea la Sabella – un gesto dimostrativo che induca le autorità competenti a mettere in atto tutte le misure e gli adempimenti del caso”. Questo accadeva la settimana scorsa. Oggi, finalmente, la situazione si è sbloccata.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino