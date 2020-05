Previsioni Meteo Italia

Situazione: Alta pressione agli sgoccioli, l’Europa occidentale è già alle prese con una depressione che sta portando piogge e temporali anche intensi. L’area di saccatura di matrice atlantica responsabile del maltempo è destinata a raggiungere anche l’Italia con la sua parte più attiva lunedì quando il peggioramento abbraccerà tutto il nord e parzialmente anche il Centro. Il minimo di bassa pressione sarà ulteriormente rinvigorito da un flusso di correnti più fredde in arrivo dal Mare del Nord e si avvarrà di contrasti termici molto elevati che acuiranno l’intensità dei fenomeni. Per questo motivo ci aspettiamo forti temporali localmente a carattere di nubifragio e associati a grandinate con accumuli anche superiori anche a 60-80mm. Anche la giornata di martedì vedrà il rinnovarsi di una moderata instabilità a causa della formazione di una nuova bassa pressione a ovest della Penisola. Vediamo le previsioni.

Meteo lunedì: nord, diffuse condizioni di maltempo con rovesci e temporali, anche forti e a carattere di nubifragio localmente accompagnati da grandine. Dal pomeriggio prime timide aperture sull’estremo Nordovest in estensione tra la sera e la notte anche ad est, il tempo resta instabile sul levante ligure. Centro, variabilità sulle regioni tirreniche con possibilità di qualche breve piovasco, localmente più intenso sull’alta Toscana dove si potranno avere anche temporali, più riparate le regioni adriatiche. Sud, qualche addensamento in transito al mattino ma senza pioggia, maggiori schiarite dal pomeriggio, a fine giornata torna qualche addensamento sull’area tirrenica. Temperature, in calo al Nord, in lieve calo al Centro, stabili al Sud ma in calo dalla sera. Punte di 28°C sul Tavoliere e sulla Sicilia orientale. Venti tesi da SSE in rotazione da SO. Mari molto mossi.

Meteo martedì: Nord iniziali condizioni di tempo discreto o variabile salvo locale instabilità sul levante ligure e sul Friuli, dal pomeriggio instabilità in intensificazione con nuovi rovesci a carattere sparso, più diffusi sulle zone alpine e prealpine dove potranno risultare temporaleschi e localmente anche intensi dalla sera. Centro, condizioni di tempo nel complesso soleggiato salvo occasionale instabilità diurna sui rilievi dell’Appennino. Sud, condizioni soleggiate salvo locale e temporanea variabilità sulla fascia tirrenica ma senza fenomeni. Temperature stazionarie o in lieve calo al Sud, punte fino a 26°C in Valpadana, 28°C in Puglia. Venti deboli o moderati da O/SO eccetto che sull’alto Adriatico dove saranno tesi da NE. Mari generalmente mossi, molto mossi i bacini settentrionali.

LUNEDI’: una circolazione ciclonica tra Spagna e Francia pilota una perturbazione sul Nord Italia che interesserà anche il Centro. Un fronte piovoso attraversa al mattino Toscana, Umbria e Lazio, con effetti maggiori sui settori toscani, specie nord-occidentali, dove non si esclude anche qualche temporale. Nel corso del pomeriggio schiarite prevalenti salvo ancora fenomeni che insistono sull’alta Toscana, inizialmente confinati sui rilievi, in migrazione serale verso coste e pianure. Cumulate di pioggia consistenti su Apuane, Lunigiana e Garfagnana. Temperature in calo, specie sull’alta Toscana, ma clima comunque mite. Venti di libeccio in rinforzo. Mari tendenti a mossi o molto mossi.

Lunedì peggioramento del tempo per il passaggio di un fronte instabile, collegato ad un vortice ciclonico in approfondimento tra Spagna e Francia, in traslazione verso l’Italia. Piogge intesseranno tutte le regioni centrali tirreniche, risultando più intense e durature sull’alta Toscana specie a ridosso dei rilievi. Migliora nei giorni a seguire con clima via via più caldo, con temperature che raggiungeranno valori prossimi ai 30°C a metà della prossima settimana.