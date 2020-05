Minturno, partita la bonifica dell’eternit abbandonato in via San Reparata

Minturno – E così l’assessore all’igiene, Pietro Nicandro D’Acunto, dopo aver preso atto della situazione non certo tranquillizzante stante in quel di Via San Reparata a Marina di Minturno, estesa frazione balneare del comune, ha dato il via, mantenendo fede alla parola data, alla bonifica di una mini discarica di lastre di eternit (materiale, che come ben si sa, è costituito da conglomerato cementizio e da asbesto, quest’ultimo materiale altamente cancerogeno e causa prima scatenante del mesotelioma ovvero del cancro che colpisce soprattutto, i polmoni).

Il mesotelioma maligno è un tumore raro che colpisce più frequentemente gli individui di sesso maschile e nella nostra penisola costituisce lo 0,4 per cento di tutti i tumori che affliggono gli uomini anche se negli ultimi anni si è avuto un leggero incremento nelle donne perché un numero maggiore di femmine erano state impiegate nella produzione di manufatti contenenti asbesto altrimenti detto amianto.

Al momento le lastre di eternit, presenti in Via San Reparata a Marina di Minturno, sono state messe in sicurezza ed avvolte in una idonea sacca di resistente materiale plastico e la zona è stata, nei limiti del possibile, isolata.

Nei giorni a venire una squadra speciale di operai, provvederà al prelievo del letale materiale e al definitivo smaltimento.





