Rilancio Alitalia, Lega Fiumicino: “Gli ex dipendenti Maintenance Systems non siano tagliati fuori”

Fiumicino – “Presenteremo una mozione in Consiglio comunale per quanto riguarda gli ex dipendenti di Alitalia Maintenance Systems, questo alla luce dell’incontro che si è tenuto la scorsa settimana, in cui hanno partecipato esponenti del Governo, il Sindaco di Fiumicino e rappresentanze sindacali”. Lo afferma una nota di Vincenzo D’Intino e Federica Poggio, gruppo Lega Fiumicino.

“Dall’incontro – spiegano – è emerso piuttosto chiaramente, almeno da parte del Governo, che c’è la volontà di rilanciare Alitalia e in questo quadro di rilancio chiediamo che gli ex dipendenti siano tenuti in considerazione. Dei 240 iniziali sono ben pochi coloro rimasti inoccupati: molti di questi infatti hanno trovato impiego in altri settori, altri sono addirittura migrati all’estero e questo è un fenomeno che andrebbe scongiurato. È importante che il lavoro e la ricchezza rimangano in Italia.

Nella mozione chiederemo la convocazione del tavolo permanente sul lavoro, istituito grazie a un’iniziativa della Lega, per poter approfondire il tema al fine di trovare soluzioni condivise. Il Sindaco aveva mostrato anche in occasioni passate la sua apertura nei confronti della questione, infatti, già nel 2016 la Lega aveva chiesto di porre l’attenzione su Alitalia Maintenance e il Sindaco si rese disponibile.

In virtù dell’ultima riunione – concludono – chiediamo quindi che vengano date alla questione le attenzioni che merita, sperando che le dichiarazioni che sono state fatte durante l’incontro non finiscano nel dimenticatoio, ma che abbiano un seguito concreto”.

