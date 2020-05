Terremoto a Roma, le reazioni: “Come il rombo di un tuono, cani e gatti impazziti in casa”

Roma – Non si registrano, al momento, danni a persone o cose ma il terremoto avvertito questa mattina all’alba in tutta Roma e soprattutto nel quadrante Est, ha lasciato una scia di terrore. Il rumore cupo e profondo, come quello di un tuono, ha svegliato le persone mentre gli animali nelle case, tra cani e gatti, sono impazziti. In questa pagina puoi leggere il dettaglio fornito dai tecnici.

Straripa di testimonianze facebook riguardo alle sensazioni avvertite dai romani durante il terremoto che alle 5,03 ha svegliato Roma. “Qui a Montesacro è stata una botta forte: sono al 4° piano, tremava tutto. Che bottaa” racconta una signora terrorizzata dall’esperienza. Dall’Axa, Giacomo scrive: “Ore 5 circa, ho sentito un lontano ‘rumore di temporale’: 6/8 secondi e poi silenzio, durante il quale cercavo di capire se stava piovendo a dirotto, ma c’era solo silenzio. Dopo alcuni secondi (10/15) il rumore di un temporale forte in lontananza, che mi ha rassicurato ‘è solo un temporale’ quindi mi riaddormento. Non ho sentito scosse. Alle 6 mi affaccio e rimango meravigliato di vedere tutto asciutto. ‘Strano’ mi sono detto ma ora ho capito“.

“Anche ad Ostia ho sentito lontano rumore di temporale” segnala Elvira. Sempre da Ostia Stefano segnala: “Si.. ma mi ha quasi buttato giu dal letto! Mi so preso i bimbi in camera e ho fatto lo zaino per se dovevamo scendere. chissà che c’ho messo“.

Silvia annota: “Infernetto, forte h5:03 sussultorio preceduto da un boato. Per fortuna breve di qualche secondo. Impressionante”. Antonella dalla zona Prenestina conferma: “Sì è sentito molto forte“. Zara da piazza Bologna racconta: “Aggiungo dal quartiere di piazza Bologna che il terremoto ha fatto una combinazione spettacolare e precisa al secondo con un tuono quindi nessuno pensava al terremoto ma bensì ad una bomba“. Enrica da Guidonia aggiunge un particolare inquietante: “Stamattina io non ho sentito niente ma, ieri sera, circa ore 22.00, in casa mia sono caduti degli oggetti posti in alto , senza che nessuno li avesse toccati“.

Come sempre sono stati gli animali ad avvertire meglio la paurosa esperienza. “Sono a Ostia: io non ho sentito nulla ma il mio cagnolino mi è saltato sul letto , cosa che non ha mai fatto” indica Romina. “Il gatto era impazzito” aggiunge Franca.