Acilia, catturato un istrice: si era perso nel giardino di un grosso condominio

Acilia – Vagava disorientato nel giardino di un grosso condominio e gli inquilini, preoccupati che quell’istrice potesse rappresentare un pericolo per i loro bambini, hanno chiesto aiuto alle guardie eco-zoofile affinchè lo catturassero e lo portassero via.

E’ successo stamattina in un condominio di via Bepi Romagnoni. I residenti, allarmati dal grande istrice che vagava nel giardino interno, hanno chiamato le guardie eco-zoofile affinchè lo catturassero. Temevano che potesse “lanciare” i suoi aculei contro i bambini che giocavano nel parco.

Gli operatori, così, hanno contattato Alessandro Polinori, Responsabile del CHM Lipu Ostia (attualmente ancora chiuso nel rispetto dei Decreti sul Covid 19). Il Responsabile ha provveduto a prendere in consegna l’animale, in buona salute, ed a liberarlo in area idonea, all’interno della Riserva Naturale Statale Litorale Romano, poco distante dal Tevere.

Come trasportino per l’animale è stato usato un bidoncino della spazzatura, naturalmente vuoto. “Si tratta di uno splendido esemplare – sottolinea Polinori – Era in buone condizioni di salute, sicuramente un adulto. Mi piace sottolineare che l’istrice è un animale mansueto e non pericoloso. Il fatto che lanci gli aculei quando si sente in pericolo è una diceria: in quelle condizioni, scuote gli aculei per impaurire il predatore e può succedere che urtando alcuni di essi cadano a terra. Ma non è che gioca a freccette con noi. Questi incontri sono più frequenti e, purtroppo, lo vediamo da quanti animali restano schiacciati dalle auto sulle strade. La realtà è che viviamo in una zona che ha le case all’interno della Riserva, tra un’area verde e l’altra. E gli istrici si spostano, finendo spesso anche nelle zone urbanizzate”.