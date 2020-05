Coronavirus a Pomezia, salgono a 35 i cittadini guariti: sono 17 i positivi in città

Pomezia – Salgono a 35 i cittadini di Pomezia guariti dal Covid-19 negli ultimi giorni. Ad oggi i cittadini ancora positivi sono 17, di cui 13 in isolamento domiciliare e 4 ricoverate presso strutture ospedaliere.

I cittadini sottoposti alla misura precauzionale dell’isolamento preventivo (ossia non positivi) sono 15. Lo storico dei cittadini positivi si attesta a 55, 3 i deceduti.

“Dobbiamo abituarci a questa nuova normalità e fare ognuno la propria parte per evitare che la curva dei contagi possa riprendere la salita – ha osservato il Sindaco Adriano Zuccalà –. È fondamentale un approccio serio e responsabile a questa nuova fase: non dobbiamo puntare il dito ma preoccuparci, ciascuno per se stesso, di rispettare le regole”.

“Come Amministrazione – conclude il Sindaco – stiamo lavorando, anche grazie agli incontri con le realtà del territorio, per avviare la ripresa. Stiamo verificando la possibilità di realizzare piste ciclabili straordinarie per favorire gli spostamenti sui quadranti principali della Città. Tutelare l’ambiente circostante ci aiuta anche a migliorare la qualità dell’aria e di conseguenza la nostra salute. Ripartiamo ma in sicurezza”.

