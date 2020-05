Dragona, investita da un bus di linea: è in codice rosso in ospedale

Dragona – Investimento nel pomeriggio in via di Dragona all’incrocio con via Gasbarra, nel quadrante sud di Roma. Una ragazza di 19 anni è rimasta ferita dopo essere stata urtata da un autobus di linea.

La ragazza è stata trasportata in ambulanza in ospedale in codice rosso ma dalle prime informazioni non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute pattuglie del Gruppo X Mare della Polizia Locale per i rilievi. Sono tuttora in corso le indagini degli agenti per ricostruire esatta dinamica dei fatti.