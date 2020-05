Fiumicino, cade mentre pota un albero in giardino: in codice rosso al San Camillo con l’eliambulanza

Fiumicino – È stato trasportato in codice rosso al San Camillo di Roma un uomo che è caduto mentre effettuava dei lavori in giardino. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi 12 maggio a Fiumicino, nei pressi di via Redipuglia. L’uomo è precipitato da un albero di un’abitazione privata mentre lo stava potando. La chiamata è arrivata intorno alle 14:00 alla Polizia Locale di Fiumicino, che è intervenuta immediatamente sul luogo.

Il ferito è stato inizialmente caricato su un’ambulanza, ma in un secondo momento si è reso necessario il trasporto a Roma tramite l’eliambulanza, che è atterrata in un terreno privato vicino al campo Garbaglia (il campo è chiuso per questo motivo l’elicottero è atterrato in un terreno privato).

