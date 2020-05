Ladispoli, il Pd: “Sbloccare la burocrazia per aiutare la ripresa economica”

Ladispoli – “Ci siamo incontrati in videoconferenza (dirigenti di partito, segretari di circolo, amministratori, rappresentanti delle categorie di lavoratori e del comparto Sanità presenti nei tavoli della conferenza del 26 e 27 aprile ‘Domani è un altro mondo’) e abbiamo fatto il punto della situazione. Quanto emerso, naturalmente anche nel mio intervento, è che serve un cambio di marcia“, si legge in una nota diffusa da Federico Ascani, consigliere comunale di Ladispoli, in merito all’incontro su piattaforma digitale avvenuto lo scorso 7 maggio e organizzato dal Partito Democratico.

“Credo – spiega Ascani – che le persone abbiano apprezzato il lavoro della fase uno da un punto di vista della gestione sanitaria, ma stanno soffrendo le lentezze burocratiche della fase due nella gestione della ripartenza economica. È necessario velocizzare l’iter in favore dei bisogni derivati dal lockdown e procedere con la programmazione per le imprese affinché si parta subito, naturalmente con tutte le norme di sicurezza del caso”.

Burocrazia a passo di lumaca che penalizza purtroppo anche un popolo di cassintegrati, dipendenti di varie categorie tra le quali piccole aziende e comparto commerciale. Persone “abituate alla precarietà” ma che stavolta “hanno paura” e vedono un “futuro incerto”. Sul fronte bancario Rocco Maugliani, consigliere regionale, spiega: “Sono emerse tutte le difficoltà che incontrano i cittadini nel vedersi riconosciuti dalle filiali territoriali degli Istituti di credito i finanziamenti stanziati dal Governo nel Decreto Liquidità. Stiamo raccogliendo tutti i casi di disservizio riscontrati sul nostro territorio per consentire ai nostri rappresentanti nelle Istituzioni di intervenire affinché burocrazia ed errate interpretazioni delle disposizioni nazionali da parte delle banche cessino di affossare gli italiani già così duramente provati dalla crisi economica e dall’emergenza sanitaria in cui ci troviamo”.

