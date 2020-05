Nettuno, furto in chiesa nella notte: con una canna da pesca ruba i gioielli della Madonna delle Grazie

Nettuno – Entra in Chiesa di notte e con una canna da pesca arpiona la collana e il medaglione in oro massiccio della statua della Vergine. È accaduto a Nettuno all’interno del Santuario di Nostra Signora delle Grazie e Santa Maria Goretti.

Il ladro ha agito aspettando il buio, sperando di eludere i controlli, ed è riuscito a portarsi via il bottino. I padri Passionisti si sono accorti della mancanza dei gioielli soltanto questa mattina 12 maggio e hanno subito avvertito la Polizia di Stato.

Attraverso i filmati di videosorveglianza il ladro è stato identificato e arrestato: si tratta di un uomo di Nettuno già conosciuto dalle forze dell’ordine. Non c’è traccia però della refurtiva, sulla quale sono in corso ulteriori indagini e che verrà riconsegnata al santuario appena sarà ritrovata.

