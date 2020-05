Pomezia, grave incidente su via del Mare: in codice rosso al San Camillo con l’eliambulanza

Pomezia – È stato trasportato in codice rosso al San Camillo di Roma un uomo che è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi 12 maggio a Pomezia, su via del Mare, altezza Agip. L’uomo, alla guida di una Smart, è stato ferito gravemente al volto a causa del parabrezza che si è rotto durante il tamponamento con una seconda autovettura.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118. Per il ferito è stata necessaria un’eliambulanza, che è atterrata nel parcheggio di Old Wild West e ha trasportato l’uomo al S. Camillo in codice rosso. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente. La strada è stata chiusa durante i soccorsi e nel frattempo si sono formate code in direzione Torvaianica e Albano.

