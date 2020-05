Rifiuti, pulizia spiagge e piste ciclabili a Fiumicino: il punto della Commissione Ambiente

Fiumicino – “Si è tenuta questa mattina la seduta della Commissione Ambiente a cui ha partecipato anche l’assessore Roberto Cini insieme alla dirigente dott.ssa Vanessa Signore”. Lo dichiara il presidente della Commissione Massimo Chierchia. “La dirigente e l’assessore hanno illustrato nei dettagli come funziona la raccolta della differenziata in questo periodo di pandemia – spiega Chierchia – sottolineando che tutto sta procedendo regolarmente e senza particolari problemi”.

“Come stabilito dai decreti governativi recenti, poi, è stata predisposta la proroga fino ai primi giorni di luglio dell’appalto per il servizio di raccolta differenziata e igiene urbana – prosegue il presidente -. Anche questo è conseguenza delle misure prese dal Governo e dalla Regione in seguito alla pandemia a causa della quale sono state modificate alcune procedure previste dal codice degli appalti”.

“È stato affrontato anche il tema della pulizia delle spiagge, sempre in relazione all’emergenza Covid-19 – continua Chierchia- e del percorso ciclopedonale di Aranova, prevista dall’ordinanza del Sindaco. Infine, ma di certo molto importante, è stato comunicato il nuovo calendario delle isole ecologiche itineranti che riparte da sabato prossimo”.

“La commissione si è svolta in modo costruttivo – conclude Chierchia -. Molto importante che il servizio di raccolta differenziata non abbia mai smesso di funzionare nonostante il periodo di criticità, riservando la giusta attenzione e le giuste misure alle utenze colpite dal virus. I lavori dell’area ambiente continueranno in questo modo, con la massima attenzione, anche in vista della stagione estiva che sta per cominciare e rispettando scrupolosamente, come fatto sino ad ora, i protocolli governativi e regionali in materia”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino