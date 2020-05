Roma, pusher sorpreso a spacciare nei vagoni della metro: arrestato

Roma – A poche ore dall’arresto di un 26enne del Mali, sorpreso a spacciare eroina nei pressi della stazione metro “Cipro”, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato un altro pusher, 36enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti specifici, “pizzicato” a spacciare all’interno della metropolitana, all’altezza della fermata “Cavour”.

Impegnati in specifici servizi antidroga a bordo delle linee metropolitane della Capitale, i Carabinieri hanno notato l’uomo cedere due involucri, contenenti 2 g di eroina, ad un 55enne originario della provincia di Lecce ma residente a Roma.

I due, approfittando del poco affollamento dei vagoni, si sono appartati in un angolo e hanno scambiato la droga con una banconota di 50 euro, ma non si sono accorti di essere seguiti dai Carabinieri, in servizio in abiti civili, che li tenevano d’occhio.

Una volta fermato, il pusher è stato perquisito e trovato in possesso del denaro appena ricevuto e altri 240 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo, mentre l’acquirente è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

