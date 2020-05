Ultimo saluto a Salvatore Pala, il papà della Pasticceria Arlecchino

Ostia – Si è spento nella notte Salvatore Pala, meglio noto come il creatore della Pasticceria Arlecchino. Aveva 79 anni ed era malato.

Salvatore Pala, carattere mite, sempre sorridente e affabile, è stato un personaggio molto popolare non solo nella folta comunità dei sardi che vive a Ostia (circa 15mila persone) ma soprattutto per la sua abilità pasticciera. A lui si deve la nascita ed il grande successo della Pasticceria Arlecchino, conosciuta per la estrema varietà delle preparazioni, sempre genuine e gustose, ma anche per la sua economicità.

L’ultimo saluto a Salvatore verrà dato domani, mercoledì 13 maggio, alle ore 11,00, in occasione della cerimonia funebre curata dall’agenzia Silenzi presso la chiesa di Santa Monica, a Ostia.

Ai suoi familiari giungano le condoglianze da parte della redazione.