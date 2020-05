Cerveteri, le richieste del M5S: “Sicurezza su via Fontana Morella e chiarezza sul servizio irriguo”

Cerveteri – “Il prossimo 19 maggio si terrà un consiglio comunale in modalità online. E’ il primo consiglio comunale da quando è scoppiata la pandemia Covid19. Quello previsto a marzo saltò proprio per le disposizioni contenute nel primo Dpcm” – così in una nota il M5S di Cerveteri.

“Porteremo quindi all’ordine del giorno, sia la mozione per la messa in sicurezza di via Fontana Morella, già annunciata e prevista, sia l’interpellanza urgente che abbiamo appena presentato, raccogliendo le numerose richieste da parte dei cittadini, per capire come intende muoversi l’Amministrazione Comunale in merito al servizio irriguo a Cerenova e Campo di Mare. Attendiamo risposte per queste due questioni che riteniamo entrambe urgenti e direttamente impattanti la vita quotidiana dei nostri concittadini.

Via Fontana Morella è infatti ormai un’arteria importante nel traffico della nostra città, ma all’aumentare dei veicoli che la transitano, non è aumentata né l’illuminazione né la sicurezza, cosa che ci impone, nell’interesse di tutti, di chiedere e pretendere interventi urgenti di messa in sicurezza.

Il servizio irriguo a Cerenova e Campo di Mare è invece un tema di acceso dibattito e molto sentito dalla comunità. Ora più che mai, con l’approssimarsi della buona stagione, è necessario per i cittadini, sapere come poter provvedere alla cura del proprio verde e dei propri giardini. L’emergenza sanitaria ha fatto finire in secondo piano il dibattito sull’acqua irrigua, che altrimenti in questi giorni sarebbe certamente esploso, ma noi crediamo che i cittadini meritino comunque risposte e indicazioni chiare, oltre che un servizio efficiente e continuativo”.

