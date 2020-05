Fiumicino, proseguono i lavori di sfalcio sulle strade della città

Fiumicino – “Insieme alle piste ciclabili, proseguono i lavori di sfalcio sulle strade della città“. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Sono diverse le strade il cui ciglio è già stato ripulito dalla vegetazione in eccesso – prosegue l’assessore – a partire dalla zona nord del Comune. Solo oggi le squadre sono già intervenute in via della Stazione di Palidoro, via della Muratella Nuova, Via del Fontanile di Mezzaluna“.

“I prossimi interventi riguarderanno Castel Campanile, S. Carlo a Palidoro e diverse strade di Fregene – conclude Caroccia -. Naturalmente, seguiranno anche le altre strade della città”.

