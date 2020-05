“La Regione vicina”: nuove misure per il sostegno alle persone e alle imprese

Regione Lazio – Vicini ai lavoratori fragili con il piano “Nessuno escluso”.

Bonus tirocinanti.

600 euro per tirocinanti che abbiano dovuto interrompere o sospendere il tirocinio a partire dal 23 febbraio 2020 a causa dell’emergenza Covid19. Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma generazioniemergenza.laziodisco.it dal 4 maggio

Bonus colf-badanti.

Da 300 a 600 euro per lavoratori domestici che abbiano subito una sospensione o cessazione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid19 dopo il 23 febbraio. Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma generazioniemergenza.laziodisco.it

Bonus sicurezza rider.

200 euro per i lavoratori digitali per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per proteggersi dal Covid-19. Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma generazioniemergenza.laziodisco.it

Bonus disoccupati e sospesi dal lavoro.

600 euro come contributo per persone in stato di disoccupazione o sospensione dal lavoro che non percepiscano altra forma di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza). Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma generazioniemergenza.laziodisco.it dal 7 maggio

Bonus connettività studenti.

250 euro per un contributo una tantum a studenti universitari per acquisto di PC/Notebook, tablet, schede SIM, strumentazione per il collegamento a Internet acquistati dal 1° febbraio 2020. Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma generazioniemergenza.laziodisco.it

Per tutte le info vai su regione.lazio.it/nessunoescluso

Cultura, 8 milioni:

contributi per lavori di ristrutturazione degli spazi culturali e per il funzionamento e le attività di musei, biblioteche, archivi, istituti culturali ed ecomusei. Risorse anche per le librerie indipendenti e a disposizione Buoni Libro spendibili presso le librerie indipendenti del Lazio destinati ai possessori della Lazio Youth Card. Info qui: regione.lazio.it/regionevicina

Cinema e spettacolo dal vivo

2 milioni di euro per l’efficientamento energetico e l’adozione di tecnologie digitali di sale teatrali e cinematografiche e sostegno all’affitto delle sale cinematografiche fino a un massimo del 40% dell’importo complessivo. Info qui: regione.lazio.it/regionevicina

1 milione per il sostegno all’affitto dei teatri privati fino a un massimo del 40% dell’importo complessivo e oltre 2 milioni di euro per i progetti annuali di spettacolo dal vivo che potranno svolgersi anche in streaming e mediante supporti digitali.

Info qui: regione.lazio.it/regionevicina

Per conoscere tutte le altre misure economiche che la Regione sta mettendo in campo per far fronte all’emergenza vai qui: regione.lazio.it/regionevicina

Usura.

400mila euro di contributi a fondo perduto per rafforzare le misure già esistenti nella lotta a usura ed estorsione e fino a 3mila euro per famiglie e Pmi del Lazio vittime di usura o di estorsione a causa dell’emergenza Covid-19. Info: https://bit.ly/2WFS1vq

Vitamina G. Hai tra i 18 e i 35 anni e vuoi migliorare il territorio e la comunità in cui vivi?vCon Vitamina G puoi mettere in pratica la tua idea e trasformarla in un progetto con un contributo a fondo perduto fino a 25 mila euro. Per info vai su regione.lazio.it/vitaminag

Da lunedì 11 maggio sono partiti 300 mila test sierologici per effettuare l’indagine di sieroprevalenza su tutti gli operatori sanitari, delle forze dell’ordine, e sul personale e gli ospiti delle Rsa. È la più grande indagine di sieroprevalenza che si svolge in Italia: https://bit.ly/2SJniN0

Inoltre, a partire dal prossimo giugno, lo Spallanzani Inmi inizia la sperimentazione sull’uomo del vaccino contro il covid. Dalla Regione investiti 5 milioni di euro.

“Un Paese ci vuole“, il nuovo bando dedicato ai Comuni con una popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Fino al 15 luglio potranno presentare progetti per valorizzare il proprio patrimonio culturale e ambientale locale, materiale e immateriale. Il contributo regionale in c/capitale sarà pari al 100% del costo totale ammissibile fino ad un importo pari a 40 mila euro per ciascuna proposta. Maggiori info qui: https://bit.ly/3diVW81

Attivo un nuovo servizio di assistenza psicologica per i cittadini. A disposizione il numero verde 800.118.800 Info su salutelazio.it/sostegno-psicologico

Fase 2: qui trovi le risposte alle domande più frequenti: https://bit.ly/2xG9ECL

Hai già scaricato la nuova App LAZIODRCOVID? Ora è attiva anche per tutti i cittadini che vogliono entrare in contatto con il proprio medico di famiglia da remoto.

Info qui: https://bit.ly/2vFnpAM

