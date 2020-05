Ladispoli, ecco come le imprese possono richiedere il rimborso di guanti e mascherine

Ladispoli – “All’interno del bando ‘Impresa SIcura’ attivato da Invitalia in attuazione del Decreto Cura Italia – spiega Francesca Lazzeri, assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione – è prevista la possibilità di avere un rimborso economico, sotto forma di contributo a fondo perduto, per un importo massimo di 500 euro per ciascun addetto, per le spese sostenute a partire dal 17 marzo“.

Sarà possibile effettuare la prenotazione del rimborso fino al 18 maggio, attraverso una procedura telematica (clicca qui). Successivamente saranno pubblicate le aziende ammesse al contributo che quindi procederanno con la presentazione della domanda vera e propria. “I contributi – prosegue l’assessore Lazzeri – potranno essere richiesti per l’acquisto di mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3, guanti in lattice, in vinile e in nitrile, dispositivi per protezione oculare, indumenti di protezione quali tute e/o camici, calzari e/o sovra scarpe, cuffie e/o copricapo, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici”.

