Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. La circolazione alle basse latitudini del Continente si manterrà statica per buona parte della nuova settimana, con una depressione sulla Penisola Iberica ostacolata nel suo spostamento verso levante dall’alta pressione afro-mediterranea in rimonta sul Mediterraneo centrale. Le conseguenze sulla nostra penisola si manifesteranno con un tipo di tempo opposto tra Nord e Sud Italia. Le regioni settentrionali rimarranno infatti esposte al passaggio di due fronti instabili che dipartiranno dalla Penisola Iberica, uno atteso mercoledì al Nordovest ed in estensione verso est, l’altro in arrivo giovedì entro sera, sempre a cominciare dal Nordovest. Il Sud verrà invece influenzato dalla cupola dell’alta pressione africana con tempo più stabile e clima molto caldo. Ma vediamo nei dettagli.

METEO ITALIA MERCOLEDÌ. Un nuovo impulso instabile raggiunge il Nordovest con piogge e rovesci già in mattinata, in estensione in giornata verso il Triveneto ma con fenomeni che risulteranno più frequenti a ridosso delle Alpi, ma entro sera fenomeni in attenuazione da ovest. Più asciutto rimarrà il tempo sull’Emilia orientale e sul basso Veneto. Al Centro-Sud sole offuscato da stratificazioni alte e qualche addensamento in più sulle regioni del medio-alto Tirreno, ma senza fenomeni se non isolati piovaschi sull’alta Toscana. Temperature in calo al Nord, in aumento al Centro-Sud con punte anche di 36°C in Puglia sul Foggiano.

METEO ITALIA GIOVEDÌ. In attesa dell’ingresso del nuovo fronte la giornata comincerà all’insegna della variabilità con schiarite al Nord. Col passare delle ore torneranno ad aumentare le nubi al Nord con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, che risulteranno più frequenti ed intensi tra Alpi e alte pianure, specie del Nordovest. Più asciutto invece su Emilia orientale e basso Veneto. Sulle regioni centro-meridionali nulla di fatto, con cieli offuscati da velature e stratificazioni alte. Maggiori addensamenti limitati all’alta Toscana, con possibilità di qualche fenomeno a fine giornata. Temperature in generale aumento, fino a 38°C in Puglia sul Tavoliere, sull’alta Calabria ionica e sul Palermitano.

Evoluzione Meteo Lazio

MERCOLEDI’: le regioni centrali tirreniche sono al confine tra un promontorio di alta pressione di matrice Nord africana e correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Sarà il primo a prevalere, garantendo una giornata soleggiata, al più con cieli offuscati dal passaggio di nubi medio-alte. Nel pomeriggio aumentano la nuvolosità sull’alta Toscana, più nettamente in serata dove è attesa anche qualche debole pioggia sulla Lunigiana e su Appennino settentrionale. Temperature in ulteriore rialzo, con clima praticamente estivo e punte massime fino a 28/29°C. Venti moderati/forti di Scirocco al mattino sui mari e coste, poi tendenti a disporsi da Libeccio con intensità sino a moderata. Mari mossi, localmente molto mossi al largo e i bacini tra alto Lazio e bassa Toscana.

Commento del Previsore Lazio

Migliora da mercoledì e per i giorni a seguire con cieli prevalentemente offuscati da velature e clima via via più caldo, con temperature che raggiungeranno anche valori prossimi ai 30°C. Qualche isolato disturbo solo su alta Toscana, mentre dell’instabilità anche temporalesca potrebbe presentarsi nelle zone interne nel corso di sabato 16 maggio.