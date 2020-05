Lo sfogo di Alessio Berardo, imprenditore: “Abbandonati dalla politica”

“Per l’ennesima volta una promessa non mantenuta da parte della politica. Era stato promesso ai cittadini che ad inizio mese sarebbero arrivati i bonus affitti – e invece adesso apprendiamo che la graduatoria inizierà a decorrere dal 15 del mese. Hanno imposto a noi imprenditori di aiutare le persone in difficoltà, ma non ci è arrivato nessun sostegno dal Governo, che ci ha completamente abbandonato. Adesso iniziamo ad essere in grande difficoltà, dopo due mesi che non abbiamo introiti.

Siamo stanchi di questa ennesima presa in giro, e se entro 10 giorni non arriveranno gli aiuti promessi, ci uniremo a tanti altri imprenditori per manifestare sotto al Comune di Fiumicino il dissenso nei confronti di questa sciagurata mancanza di rispetto per il popolo italiano.

I fondi stanziati dal Governo e dalla Regione sono arrivati ai comuni ormai da un po’ di tempo, per cui sarebbe giusto usarli per toglierci dai problemi. Le nostre aziende stanno morendo, mentre la politica, oggi più che mai, pensa solo a se stessa.”

Alessio Berardo, un imprenditore locale –