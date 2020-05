Maccarese, l’annuncio del Sindaco: “Al via l’abbattimento dei container”

Fiumicino – “Abbiamo dato inizio, grazie alla preziosa collaborazione della Maccarese SPA, all’abbattimento dei container di Maccarese dove ancora vivono delle famiglie. In totale ci sono 5 container: di questi, 3 sono vuoti e saranno abbattuti in questi giorni. Una delle famiglie che li occupava è già stata trasferita in una casa (leggi qui) dove resterà provvisoriamente”. Lo annuncia il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Questa famiglia, insieme alle ultime due che rimangono ancora nei container per qualche settimana, saranno trasferite definitivamente nelle case confiscate alla mafia che il Tribunale ci sta assegnando.

Una procedura iniziata già da tempo ma che si è del tutto bloccata a causa del Covid-19. Ora sta ripartendo e ci auguriamo, prima che inizi il grande caldo, di mettere un punto definitivo a questa situazione davvero invivibile. Ringrazio ancora la Maccarese per la disponibilità che, anche in questa occasione, ha dimostrato”, conclude il primo cittadino.

