Riapertura della attività didattiche, le proposte di Energie Per Fiumicino

Fiumicino – “Fortunatamente sembra che il peggio sia passato e che ci aspetti nei prossimi giorni, una graduale riapertura delle varie attività, ovviamente con le dovute precauzioni e rispettando tutte le disposizioni che il governo e/o la regione emanerà” – così Orazio Azzolini, presidente del Circolo Energie per Fiumicino.

“Bisogna però cercare di fare il punto anche sulla questione scolastica, considerato che, con la riapertura delle attività, ci sarà ovviamente meno possibilità per i genitori di accudire i propri figli.

Proprio per questa ragione ed in considerazione dell’importanza dello studio e dell’interazione sociale dei nostri figli, vogliamo portare all’attenzione della nostra Amministrazione alcune proposte per poter ripartire con le attività didattiche.

Prendiamo spunto da quanto proposto a livello Nazionale da ”Energie per l’Italia”, concentrandoci su alcuni temi che dovrebbero essere presi in considerazione anche dal nostro Comune (il programma completo può essere visionato su www.ricostruireitalia.it).

Riaprire, già nei mesi estivi le scuole, con uno piano di sviluppo e gestendo le ore di apprendimento non solo nelle classi, ma organizzando invece lezioni all’aria aperta, lezioni nei musei, laboratori di pittura, campeggi ed esplorazioni botaniche (garantendo il distanziamento sociale e riducendo l’assembramento nelle strutture scolastiche).

Bisognerebbe aumentare gli stimoli educativi e relazionali dei nostri giovani, combinando le varie attività di apprendimento tra varie fasi, che possiamo racchiudere in orale, scritto e digitale. L’insegnamento a distanza, su uno schermo, così come lo abbiamo visto in questi mesi, non produce quel contatto indispensabile tra Insegnante e Alunni riducendone l’apprendimento.

Fortunatamente nel nostro territorio abbiamo già alcune strutture che prevedono questo tipo di insegnamento, esse potrebbero fungere da battistrada, dando consigli e fornendo informazioni utili, si potrebbero coinvolgere anche quelle attività che già lavorano con i più giovani, (Associazioni, oratorio, scout etc.).

Certi dell’interesse da parte delle locali istituzioni, sarà da noi portato all’attenzione dell’Assessore alla Scuola del Comune di Fiumicino, per valutarne una possibile attuazione sul territorio comunale”