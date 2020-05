Riapertura scuole a Fiumicino, Onorati: “Adattare da subito le strutture alle nuove esigenze”

Fiumicino – “Dal 9 marzo, genitori, docenti e discenti si sono ritrovati ad affrontare improvvisamente un’esperienza comunicativa di didattica a distanza. All’inizio è stata traumatica, soprattutto per chi non ha mai fatto degli strumenti tecnologici opportunità di apprendimento. La scuola sta per terminare e le Dad hanno consentito di sperimentare una didattica nuova e grazie alla disponibilità e alla dinamicità di educatori aperti ed esperti le lezioni sono faticosamente andate avanti. I genitori hanno fatto un grande lavoro di supporto agli insegnanti operando in presenza con i loro figli. Insomma si è creato per necessità un team scuola-famiglia per meglio rispondere alle esigenze dei bambini e ragazzi dei nostri istituti“. Lo dichiara Giovanna Onorati, promotrice di Azione Fiumicino.

“Operare con gli strumenti tecnologici – continua Onorati – è stato curioso ed affascinante per i ragazzi, che sembrano cimentarsi volentieri in questa comunicazione virtuale ma la didattica in presenza rimane essenziale sia per il feedback emotivo che per le valutazioni e le spiegazioni più difficili perché l’insegnante può intervenire con diverse strategie per sostenere l’apprendimento dell’alunno”.

“Soprattutto quando intervengono delle difficoltà si possono pianificare interventi mirati e specifici in funzione delle esigenze di ognuno. L’insegnante in presenza riesce a cogliere meglio lo stato emotivo del discente e comprendere dove e come intervenire didatticamente. Nella didattica a distanza la parte emozionale è relegata ai genitori che diventano mediatori tra insegnanti e alunni, ma i genitori stanno impazzendo perché sono oberati di lavoro e per chi ha due o tre figli diventa molto pesante. Immagino cosa succederà a settembre, poveri genitori disperati in balia di orari per accompagnare e riprendere i figli a scuola con i compiti da fare. Aiutare la scuola vuol dire anche sostenere le famiglie in momenti come questi”.

“Per queste motivazioni – aggiunge Onorati – è necessario non abbandonare ma pianificare interventi strutturali, pensando alla ripresa del prossimo anno scolastico, quando i genitori torneranno a lavorare e non potranno più seguire i figli nel loro percorso didattico. Anzi, per dirla proprio tutta, non si sa a chi lasciare i figli”.

“Le nostre strutture scolastiche dovranno essere nelle condizioni di funzionare, anche se non a pieno regime; spiego meglio: le strutture scolastiche, la maggior parte risalenti al dopo guerra, forse dovrebbero essere ristrutturate e organizzate per accogliere per gruppi e in doppi turni gli alunni, come sembra voler disporre il Ministero. Il trasporto dovrebbe essere adeguato agli orari degli istituti e l’orario di lavoro dei genitori adeguato alle esigenze scolastiche dei propri figli”.

“Purtroppo sembra fantascienza – dichiara Onorati – ma questa guerra invisibile al covid-19 pare durerà ancora per molto tempo e non possiamo pensare di abbandonare l’educazione dei nostri figli. In questi mesi sarebbe giusto rivedere e sistemare gli spazi delle nostre scuole: fare la manutenzione ordinaria e straordinaria interna ed esterna alle strutture evitando così le corse dell’ultimo momento. Il periodo della Dad sarà ancora lungo e l’amministrazione comunale avrà tutto il tempo di occuparsi della sistemazione delle nostre strutture scolastiche per rivederle ed adattarle alle nuove esigenze”.

“Non abbandoniamo l’educazione – conclude Giovanna Onorati – dei nostri figli e proviamo a migliorare i nostri ambienti. Cerchiamo di programmare tutti i lavori di messa in sicurezza, compresa una disinfezione permanente, non riduciamoci sempre a correre ai ripari all’ultimo momento. Voglio poi dedicare parole di solidarietà alle Aec e alle addette alle mense scolastiche, che sono parte integrante della scuola e che dal mese di marzo sono state messe in cassa integrazione e tutt’oggi ancora non percepiscono nulla. Per loro la situazione è ancora più grave perché non si sa quando riprenderanno a lavorare a pieno regime. Certo con le parole non possiamo molto, speriamo arrivino alle persone giuste che potranno sostenere la loro causa nei luoghi deputati. Noi non le vogliamo dimenticare”.

