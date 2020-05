Ripartono le isole ecologiche itineranti a Fiumicino: il calendario aggiornato

Fiumicino – “Ripartiranno sabato 16 maggio da Aranova le giornate ecologiche itineranti organizzate dall’Assessorato all’Ambiente in collaborazione con Ati su tutto il territorio”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

“Il servizio era stato interrotto – spiega – lo scorso 13 marzo a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19. Adesso abbiamo predisposto un nuovo calendario che dal 16 maggio arriverà fino al prossimo 31 luglio con 22 appuntamenti che daranno la massima copertura su tutto il territorio”.

“Sarà possibile accedere alle isole ecologiche – prosegue l’assessore – dalle ore 10 alle ore 16 e conferire i seguenti rifiuti: RAEE – Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche, ingombranti (mobili – poltrone – divani ecc), pneumatici, olii vegetali esausti, sfalci e potature, calcinacci max 5/6 sacchetti, batterie accumulatori di autovetture. Non saranno ammessi allo scarico mezzi da lavoro (furgoni, camion, ecc.) che trasportino quantità di rifiuti superiori a quelli trasportabili con un mezzo privato (autovettura)”.

“Ricordo – aggiunge Cini – che sono previste sanzioni per chi abbandona preventivamente rifiuti in prossimità delle aree destinate alle isole ecologiche e per chi non rispetta l’ordinanza di divieto di sosta temporanea per garantire al massimo il distanziamento sociale durante le operazioni di conferimento e il rispetto della fila. Non si potrà scendere dagli automezzi prima del proprio turno. Per quanto riguarda la collocazioni delle isole ecologiche itineranti, restano invariate le postazioni previste in precedenza, con l’eccezione di Passoscuro e Fregene dove saranno ricollocate rispettivamente nel parcheggio della scuola in via Serrenti e in Via S.Teresa di Gallura, in prossimità del Campo sportivo”.

“Inoltre – dichiara – previa prenotazione telefonica a partire dal 18 maggio 2020 al numero verde 800.020.661 (da telefono fisso) e dal n. 06.6522920 (da telefonia mobile) sarà possibile accedere ai Centri comunali di raccolta di Fiumicino – Pesce Luna e Fregene – Via Cesenatico esclusivamente per il conferimento dei rifiuti secondo le frazioni merceologiche previste e secondo il calendario e gli orari vigenti di apertura, che ricordo essere a Via del Pesce Luna dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 18.00, il sabato dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (escluso i festivi infrasettimanali) e a Fregene, in Via Cesenatico (sfalci, potature e ingombranti) dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (escluso i festivi infrasettimanali).

Le altre attività per le quali è necessario l’accesso ai centri di raccolta restano sospese. Si ricorda inoltre l’utilizzo dei dispositivi di protezione personale (guanti e mascherine) e di evitare gli assembramenti come previsto dal dpcm vigente. Qualora non si ravvisassero le condizioni di sicurezza necessarie le attività verranno sospese fino al ripristino delle stesse”.

Il calendario delle Giornate Ecologiche

Sabato 16 maggio – Aranova

Martedì 19 maggio – Parco Leonardo

Sabato 23 maggio – Focene

Martedì 26 maggio – Isola sacra

Sabato 30 maggio – Passoscuro

Lunedì 1 giugno – Testa di Lepre

Sabato 6 giugno – Fregene

Martedì 9 giugno – Torrimpietra

Sabato 13 giugno – Isola sacra

Martedì 16 giugno – Aranova

Sabato 20 giugno – Fiumicino

Martedì 23 giugno – Maccarese

Sabato 27 giugno – Isola sacra

Martedì 30 giugno – Passoscuro

Sabato 4 luglio – Passoscuro

Martedì 7 luglio – Fregene

Sabato 11 luglio – Isola sacra

Martedì 14 luglio – Parco Leonardo

Sabato 18 luglio – Aranova

Martedì 21 luglio – Isola sacra

Sabato 25 luglio – Focene

Martedì 28 luglio – Torrimpietra