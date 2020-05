Ritardi nei pagamenti dello Stato agli imprenditori privati, interrogazione di Battilocchio

Roma – “Il ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione, se normalmente crea problemi, in questo periodo diventa una questione di vita o di morte delle aziende. Per questo ringrazio l’on. Alessandro Battilocchio di aver posto la questione a livello parlamentare. E’ un problema che riguarda migliaidi aziende in tutta Italia, e non può essere sottaciuto”. A parlare è il capogruppo di Forza Italia al Comune di Fiumicino, Alessio Coronas.

L’interrogazione a risposta scritta, protocollo 4-05594, è stata inviata – prosegue Coronas – al Ministro dell’interno e al Ministro per la pubblica amministrazione“.

Risulta all’interrogante, sulla base di segnalazioni da parte di imprese private che hanno eseguito lavori per conto di enti appartenenti alle strutture del Ministero dell’interno – scrive Battilocchio -, che nonostante vari solleciti le fatture emesse per tali lavori risultano ancora inevase, con la giustifica testuale che il Ministero dell’Interno, titolare dell’appalto, non ha ancora accreditato i fondi necessari per il pagamento delle fatture.

Le tempistiche di 30/60 giorni previste dalle normative per il pagamento da parte della pubblica amministrazione sono state ampiamente superate; in circostanze di crisi socio-economica, dovute alle misure del tutto emergenziali messe in campo per fronteggiare la pandemia COVID-19, tali ritardi stridono con l’intenzione di un Governo che vuole facilitare la ripresa del Paese e dell’economia”.

Battilocchio chiede infine quale linea di indirizzo intendano seguire per risolvere tale problematica che affligge molti imprenditori privati, in attesa di pagamenti da parte di enti pubblici, e se non ritengano opportuno mettere in campo iniziative per velocizzare i tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione.