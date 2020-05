Sabaudia, riaperte le isole ecologiche

Sabaudia – Riattivato il servizio delle isole ecologiche sul territorio di Sabaudia. La raccolta è ripartita nei giorni scorsi, dalle 8:00 alle 13:30 dal piazzale di fronte la chiesa a Borgo Vodice e seguirà il calendario operativo prima della sospensione legata all’emergenza Covid-19.

Le modalità per la raccolta presso i punti itineranti seguono le procedure fissate dalle disposizioni in materia di sicurezza e massima tutela della salute pubblica. Vige per fruitori e operatori quindi l’obbligo di indossare mascherine e guanti, il divieto di assembramento e il rispetto della distanza interpersonale.

Sul sito istituzionale del Comune di Sabaudia https://www.comune.sabaudia.lt.it/sportelli-al-cittadino/sabaudia-porta-a-porta/ è possibile consultare il calendario completo e trovare le indicazioni relative ai numeri telefonici della Sangalli, ditta incaricata del servizio.

“Passo dopo passo, la città di Sabaudia sta tornando lentamente alla normalità, seppure nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza legate al contrasto della diffusione del Covid-19 – dichiara il sindaco Giada Gervasi -.

Dopo la ripartenza graduale del mercato settimanale e la riapertura del cimitero, tornano anche le isole ecologiche itineranti sul territorio comunale. Colgo l’occasione per ringraziare, l’impegno e la professionalità dimostrati anche in questa Fase 2 dell’emergenza, il corpo della Polizia Locale ed il comandante Luigi Miraglia, i volontari del gruppo comunale di Protezione civile e il coordinatore Mimmo Terranova e il risk manager nell’ambito del COI (centro operativo intercomunale) Francesco Ermani. Un sentito riconoscimento anche al lavoro che ogni giorno viene svolto dagli operatori della ditta Sangalli, in prima linea dall’inizio di questa emergenza. Agire sempre in sicurezza di se stessi e nel pieno rispetto degli altri -conclude la nota – si conferma il filo conduttore delle azioni programmate dall’Amministrazione anche in questa nuova fase”.

Il Faro online