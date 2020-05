Minturno – Una discarica abusiva, una vera e propria bomba ecologica, si sta consumando nel pieno centro di Scauri, la più nota e più grande frazione balneare del comune di Minturno, posto all’estremo sud della provincia di Latina sulla sponda destra del fiume Garigliano. Il luogo incriminato è adiacente anche alla piazza Caio Mario ed il tutto è distante dalla spiaggia poco più di un centinaio di metri.

Alla fine della più celebrata delle via scauresi, la notissima via Roma, ed a pochi metri dall’unica frequentatissima villa comunale, in un piccolo appezzamento di terreno, peraltro pavimentato, si stanno accumulando, di giorno in giorno, quintali di rifiuti urbani di varia natura e, a stamattina, la situazione è divenuta decisamente insostenibile e minaccia di precipitare ulteriormente.

Nella, non più mini, discarica sono stati accatastati materassi di varie dimensioni, pneumatici, mobili obsoleti in condizioni di fatiscenza assoluta, rifiuti organici e cartacce cui si aggiunge una vegetazione spontanea che riesce a germogliare rigogliosamente pur in una situazione di pavimentazione abbastanza consistente.

A quanto pare – come riferiscono al Faro on line alcuni abitanti della zona – le autorità locali sarebbero state più volte avvertite del problema, ma sarebbero impossibilitate ad intervenire perché la discarica insiste su proprietà privata. Questo – aggiungiamo noi – finché però la cosa non rappresenti un problema di salute pubblica, oltre che di decoro urbano.