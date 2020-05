Sosta vietata sulla Litoranea, la Cisl Polizia locale: “Con l’attuale organico non si può”

Ostia – Vietare alla sosta la Litoranea per limitare l’afflusso alle spiagge libere di Castelporziano e Capocotta nelle attuali condizioni di organico della Polizia locale sarebbe un’utopia. La presidente del X Municipio chiederà a Roma vigili urbani in appoggio ma per la Cisl Polizia locale ribatte: “Come minimo ci vorrebbe il doppio degli agenti in organico al nostro gruppo”.

Tra le intenzioni del X Municipio in vista dell’apertura della stagione balneare (leggi qui) c’è quella di vietare la sosta lungo la via Litoranea, che in ogni caso resterebbe percorribile per non interrompere la comunicazione tra Ostia e Torvaianica. Il capogruppo del M5S in X Municipio Antonio Di Giovanni e la presidente Di Pillo hanno anticipato che verranno chiesti rinforzi a Roma per fronteggiare questa pesante incombenza operativa.

“Bene la richiesta della Presidente Di Pillo per ottenere da Roma un incremento significativo del personale della UO X Mare della polizia locale – commentano Raffaele Paciocca RSU CISL FP e Andrea Venanzoni Dirigente CISL FP – Da tempo chiediamo attenzione del comando generale per un gruppo che si trova a dover coprire una serie enorme di incombenze, andate aumentando nel corso degli ultimi mesi. E quest’anno l’estate, da sempre momento delicato per il gruppo lidense, si annuncia davvero arroventata, visto che sarà necessario prevedere ulteriori servizi per fare ossequiare le misure di distanziamento sociale”.

La richiesta di incrementare le forze in campo da parte della Cisl non è nuova. “Avevamo non a caso alcuni giorni fa sensibilizzato l’amministrazione affinchè iniziasse a delineare una strategia su come gestire la vigilanza delle spiagge, poiché ne va della sicurezza della cittadinanza e di quella, giuridica e fisica, degli agenti – proseguono Paciocca e Venanzoni – Leggiamo a questo proposito con grande preoccupazione della ipotesi di istituire un divieto di sosta sulla Via Litoranea, preoccupazione poiché la vigilanza su un simile divieto risulta, stante la estensione della via in oggetto, del tutto impraticabile nella sua fase implementativa: lo diciamo chiaramente, non basterebbe l’intero personale del Comando per questo solo compito”.

“Non dobbiamo dimenticare che continuano a permanere tutti gli ordinari compiti della polizia locale, dal contrasto all’abusivismo commerciale alla edilizia, i quali occupano decine di agenti – concludono i delegati Cisl della Polizia locale – L’implementazione della pianta organica deve quindi essere effettiva e significativa, non meramente formale, e il comando generale deve comprendere una volta per tutte la particolarità e la complessità di questo territorio, sia con l’invio di un contingente numericamente adeguato di personale sia valutando la concreta fattibilità di determinati servizi. Le donne e gli uomini della polizia locale sono al servizio della cittadinanza, lo hanno dimostrato ancora una volta nel cuore di questa drammatica crisi, ma devono essere messi in condizione di poter lavorare con numeri e mezzi adeguati e soprattutto con compiti razionalmente pianificati per tempo”.