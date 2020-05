“Tenacia”: una delle caratteristiche di Farmacisti in aiuto

Secondo Pubblicità Progresso la parola della settimana è tenacia. Ma cosa significa essere tenaci? Significa essere costanti nei propositi e nell’azione. Significa essere perseveranti.

Dopo due mesi di lockdown quindi, quando la ripartenza sembra vicina, cerchiamo di non rendere vani gli sforzi fatti, attraverso dei comportamenti poco prudenti.

Un esempio concreto di tenacia è quello della Onlus Farmacisti in aiuto, attiva da oltre 15 anni sul nostro territorio e che si impegna con progetti di solidarietà in Italia e all’estero.

Tutti i progetti di Farmacisti in aiuto sono possibili grazie alle donazioni di persone generose e di buon cuore.

È possibile sostenere i progetti di Farmacisti in aiuto Onlus, inserendo nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97427160581 nello spazio apposito in corrispondenza di “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale”; è bene ricordare che non si tratta di un costo per il singolo, ma si sta indicando allo Stato che il 5×1000 delle tasse che si stanno pagando verranno versate a Farmacisti in Aiuto che le utilizzerà per realizzare progetti di solidarietà.

“Sostenere un progetto di Farmacisti in aiuto – racconta il Presidente Tullio Dariol – è davvero semplice: con poco, si può fare molto! Invitiamo tutti a prendere visione delle nostre iniziative o chiedere informazioni.”

Aiutaci a fare sempre di più. Aiutaci ad aiutare.

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , la nostra pagina sul quotidiano online “Il Faro” – a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567.

