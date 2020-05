Acilia, trattore rasaerba prende fuoco. I comitati: “Parchi sporchi e impraticabili”

Acilia – Ha preso fuoco ed è stato distrutto dalle fiamme un trattorino rasaerba impiegato per rendere agibile un parco pubblico. L’operatore ha fatto in tempo a mettersi in salvo ma la paura è stata tanta.

E’ accaduto stamattina nel grande Parco della Madonnetta, il punto-verde qualità sottratto per mai chiarite ragioni alla società che gestiva la struttura e andato distrutto per l’azione dei vandali e dei senza fissa dimora che vi abitano. Il Servizio giardini stava effettuando la rasatura dell’erba che ormai raggiungeva il metro di altezza e rendeva impraticabile l’area, quando improvvisamente il mezzo meccanico ha preso fuoco.

L’operatore che lo guidava è riuscito a mettersi in salvo mentre poco dopo i vigili del fuoco sono intervenuti per sedare le fiamme che rischiavano di estendersi alle stoppie circostanti. “Uno sfalcio iniziato male e terminato peggio quello del parco della Madonnetta – dichiara Alessandro Aguzzetti presidente del Comitato di quartiere Difendiamo Acilia– Ci chiediamo se il mezzo apparteneva alla nuova flotta del X Municipio e se così fosse sarebbe grave. Ancora una volta stiamo assistendo ad uno sfalcio inutile fatto solo su parti visibili dalla strada, chiediamo invece che venga fatto per intero comprese le aree cani che sembrano ormai diventate una savana inaccessibile e vicino alla vecchia palestra diventata ormai covo di sbandati ed immigrati“.

Da giorni il Comitato di quartiere Acilia- Prato Cornelio chiede la sistemazione dei diversi giardini pubblici che si trovano in zona. “Non sappiamo dove andare a passeggiare e trascorrere qualche momento di relax – denuncia Luigi De Angelis, il presidente del comitato – I parchi pubblici in questa zona sono in completo stato d’abbandono, inferriate crollate, erba alta, cespugli e animali infestanti. Sarebbe il caso che il Municipio intervenga al più presto”.