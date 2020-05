Autobotti al cimitero di Palidoro, Severini: “Questa maggioranza va sempre sollecitata”

Fiumicino – “Oggi, finalmente, la protesta dei cittadini e delle associazioni ha dato i suoi frutti: al cimitero di Palidoro, infatti, arriveranno ben due autobotti di Acea a settimana (leggi qui), che sopperiranno alla mancanza d’acqua in attesa del riallaccio della conduttura. Così, d’ora in poi, chi dovrà occuparsi della manutenzione del cimitero e chi vorrà portare dei fiori ai propri cari potrà farlo senza più alcun problema”, si legge in una nota diffusa da Roberto Severini, capogruppo di Crescere Insieme.

“Si tratta di una piccola, grande vittoria per l’intera comunità, che è il risultato di una tenace contestazione portata avanti dai comitati cittadini e dalle associazioni del territorio – spiega Severini -. Quanto annunciato oggi, infatti, dimostra come l’impegno – anche solo di un singolo consigliere come portavoce – e il dissenso dei cittadini possano davvero fare la differenza nella realtà di tutti i giorni. Insieme, si vince“, conclude.

