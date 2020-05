Bonus vacanze fino a 500 euro: ecco cos’è e chi ne ha diritto

Roma – Il bonus vacanze spicca tra le misure previste nel decreto-legge Rilancio (leggi qui), approvato dal Consiglio dei Ministri e annunciato ieri sera in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte. Ma cos’è? E chi ne ha diritto? Ecco, nel dettaglio, il pacchetto turismo nel provvedimento.

Tax credit per le vacanze

Per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro: un credito, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Fondo per il turismo

Per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

Promozione turistica in Italia

Per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

E’ istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

