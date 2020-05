Fiumicino, Lega Giovani Lazio: “Il rilancio parta dagli studenti”

Fiumicino – “La storia ci insegna che da grandi crisi, nascono grandi riforme. La nostra generazione di certo non sarà da meno. In questo momento di stallo ci siamo tutti resi conto che l’Italia ha bisogno di ripartire con riforme strutturali.

Così in una nota Giorgia Gonnelli (responsabile scuole Lega Giovani Lazio) e Ivan Fiorini Romano (responsabile università Lega Giovani Lazio) “Una delle più urgenti è sicuramente quella riguardante l’istruzione. Il sistema scolastico e universitario italiano è ormai vetusto e non in linea con il resto d’Europa.

Il nostro obiettivo è dare voce ai veri protagonisti in questo settore: gli studenti. Le nostre proposte sono frutto di lunghe considerazioni fatte da alunni di tutto il Lazio, ragazzi che hanno dimostrato maturità, serietà e competenza, ai quali deve andare il rispetto di tutte le forze politiche. In ambito scolastico, risulta essenziale l’incremento delle ore di studio di materie come la lingua inglese e l’informatica, fondamentali per una maggiore competitività rispetto ad altri paesi.

Nostro obiettivo è anche quello di rendere lo studente più consapevole nella scelta dell’indirizzo di studio. Per ciò che concerne l’università sicuramente appare necessaria una riformulazione del numero chiuso, oltre che una riforma sul conteggio delle tasse universitarie. Il calcolo tramite modello Isee è anacronistico e va sostituito con uno strumento che rispecchi maggiormente la reale situazione economica del soggetto interessato.

In un momento di gravi difficoltà economiche corre l’obbligo di tutelare il diritto allo studio, costituzionalmente garantito a tutti i cittadini italiani, a prescindere dal ceto sociale di appartenenza, anche tramite misure di concreto sostegno economico.”