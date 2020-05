Fiumicino, scuole dell’infanzia, ecco le graduatorie definitive

Fiumicino – Sono state pubblicate le graduatorie definitive per le scuole dell’Infanzia comunali per l’anno scolastico 2020/2021.

E’ possibile consultarle sul sito del comune, sezione Avvisi dagli uffici, al seguente link:

https://www.comune.fiumicino.rm.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=2013:avviso-graduatorie-definitive-scuole-dell-infanzia-comunale-a-s-2020-2021&Itemid=579&lang=it.

Si informa che tutti i genitori/tutori dei bambini in attesa di conferma di ammissione nelle graduatorie definitive delle Scuole dell’Infanzia comunali dovranno sottoscrivere il modello di conferma (scaricabile al link di cui sopra), compilato in ogni sua parte, che deve essere inviato dal 14 al 29 maggio 2020 tramite Pec all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it o eccezionalmente, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, via mail all’indirizzo scuole.infanzia@comune.fiumicino.rm.it allegando copia del documento di identità in corso di validità del genitore o di chi ne fa le veci.

Per i bambini provenienti dagli asili nido comunali, al momento della conferma è necessario inviare l’avvenuto pagamento delle mensilità asili nido gennaio e febbraio 2020. In caso contrario non sarà conferita la conferma.

La mancata sottoscrizione del modello di conferma entro i termini previsti (14-29 maggio 2020) comporterà il depennamento dalla graduatoria.