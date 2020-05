Incidente sull’Aurelia: scoppia la ruota di un tir e il carburante invade la carreggiata

Tarquinia – Momenti di paura sulla strada statale Aurelia, tra Tarquinia e Montalto di Castro, nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 maggio 2020, quando, poco prima delle 18.30, un tir che trasportava carburante, mentre viaggiava in direzione Roma, ha forato uno pneumatico. Lo scoppio della gomma ha danneggiato un raccordo di erogazione del carburante, che si è riversato sulla carreggiata.

Il mezzo non ha sbandato e l’autista è rimasto illeso. Immediato sul posto l’intervento del Vigili del Fuoco che, oltre a mettere in sicurezza l’area, stanno procedendo a una delicata manovra di travaso del carburante su un altro mezzo. Sul posto anche la Polizia Locale e una pattuglia della Guardia di Finanza. Il tratto di strada rimarrà chiuso per consentire le operazioni di travaso del liquido.

(Il Faro online)