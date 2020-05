Ladispoli, fuori uso i servizi online del Comune. Lazzeri: “Ci stiamo lavorando”

Ladispoli – L’Amministrazione rende noto che a causa di un guasto elettrico i server del Centro Elaborazioni Dati sono fuori uso.

“Da ieri mattina – spiega Francesca Lazzeri, Assessore ai Servizi Informatici – i servizi online del Comune sono fuori servizio. I tecnici informatici, coadiuvati dal personale dell’Ufficio manutenzioni, si stanno adoperando per un pronto ritorno alla normalità. Fino a quel momento – conclude l’assessore Lazzeri – non si potrà visualizzare correttamente l’albo pretorio così come non sarà possibile utilizzare tutti altri servizi del sito internet del Comune di Ladispoli“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli