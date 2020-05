Ladispoli, Lazzeri: “Dalla Regione una boccata d’ossigeno per il turismo”

Ladispoli – “Vista forte situazione di crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 – spiega Francesca Lazzeri, assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Informatici, Servizi Anagrafici e Comunicazione di Ladispoli -, la Regione Lazio ha attivato a favore delle imprese turistiche tre misure di sostegno, così strutturate:

MISURA 1 – bonus contributo a fondo perduto a favore delle strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e all’aria aperta, gestite in forma imprenditoriale;

MISURA 2 – bonus contributo a fondo perduto a favore delle agenzie di viaggi e turismo;

MISURA 3 – bonus contributo a favore di strutture ricettive extralberghiere, gestite in forma prevalentemente non imprenditoriale.

Le imprese del settore turistico ammesse al contributo sono alberghi ed hotel, residenze turistico-alberghiere o residence (RTA); country house o residenze di campagna; affittacamere/guest house; case e appartamenti per vacanze, bed&breakfast, case per ferie”.

