Messe con i fedeli, il Viminale: non oltre 200 persone per le celebrazioni al chiuso

Roma – In vista della ripresa delle celebrazioni liturgiche con concorso di popolo, prevista per lunedì 18 maggio, il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato il Protocollo, “raccomandando che – si legge in una Nota del Ministero dell’Interno – per le cerimonie religiose da svolgere nei luoghi di culto chiusi, ferme restando le misure sopra richiamate ed in relazione alla garanzia delle misure di distanziamento richieste e degli eventuali sistemi di aerazione disponibili, il numero massimo di persone non superi le 200 unità”. Il Comitato Tecnico Scientifico ritiene, inoltre, che “eventuali cerimonie religiose celebrate all’aperto, se organizzate e gestite in coerenza con le misure raccomandate, debbano prevedere la partecipazione massima di 1000 persone”.

🙏🏻 Da lunedì 18 maggio si può tornare a messa. Ecco le indicazioni da rispettare per garantire la salute di tutti! Pubblicato da CEI – Conferenza Episcopale Italiana su Mercoledì 13 maggio 2020

(Il Faro online)